Ризван Газимагомедов озвучил, что сегодня прошла также встреча с лидерами внутригородских районов городского округа, и в будущем они будут участвовать в еженедельных аппаратных собраниях и в обсуждении важных для города проблем.
Ризван Газимагомедов провел первое заседание в должности врио мэра Махачкалы
- Автор Дарья
- 29 ноября, 2022. Вторник 16:45
Во вторник, 29 ноября, исполняющий обязанности руководителя Махачкалы Ризван Газимагомедов проводит рабочее собрание с Председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов и заместителями мэра.
В ходе собрания Ризван Газимагомедов акцентировал внимание на самых важных на сегодня вопросах капремонта в школах и детских садах Махачкалы. Заместитель Эмилия Раджабова проинформировала, что ремонтные работы в 4 детских садах осуществляются в соответствии с установленным графиком, а не завершился капремонт в 3 школах города. Подробнее материал можно прочитать по ссылке.
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