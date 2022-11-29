Было озвучено, что многие российские регионы наладили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами. Совместно и с успехом работают города-побратимы Москва и Астана, Санкт-Петербург и Алматы, Ростов-на-Дону и Уральск, Омск и Павлодар, Махачкала и Актау.
Делегации двух стран на мероприятии обсудили тему роли субъектов в создании евразийской транспортно-логистической инфраструктуры и развития мультимодального транскаспийского сообщения.
В составе правительственной делегации России в работе Форума поучаствовал заместитель гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Хаджи-Мурад Абашилов.
Он озвучил, что важной частью панельных сессий стало обсуждение вопросов об отмене существующих в трансграничной и международной торговле ограничений и обновления межгосударственной транспортной инфраструктуры. В частности, представители властей России и Казахстана договорились об обеспечении условий для роста грузоперевозок на Каспии.