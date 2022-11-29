Представитель Дагестана принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Оренбурге состоялся 18-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем участвовало более 700 предпринимателей, руководителей субъектов и компаний. К участникам мероприятия по видеосвязи обратились президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Было озвучено, что многие российские регионы наладили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами. Совместно и с успехом работают города-побратимы Москва и Астана, Санкт-Петербург и Алматы, Ростов-на-Дону и Уральск, Омск и Павлодар, Махачкала и Актау.

Делегации двух стран на мероприятии обсудили тему роли субъектов в создании евразийской транспортно-логистической инфраструктуры и развития мультимодального транскаспийского сообщения.

В составе правительственной делегации России в работе Форума поучаствовал заместитель гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Хаджи-Мурад Абашилов.

Он озвучил, что важной частью панельных сессий стало обсуждение вопросов об отмене существующих в трансграничной и международной торговле ограничений и обновления межгосударственной транспортной инфраструктуры. В частности, представители властей России и Казахстана договорились об обеспечении условий для роста грузоперевозок на Каспии.