Глава Дагестана провел заседание по ключевым направлениям развития здравоохранения республики

Вчера, 28 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание, на котором были подняты вопросы развития системы здравоохранения региона в период 2023-2025 годов.

«В преддверии принятия бюджета нам необходимо решить, на чем сосредоточить свои усилия в ближайшие годы. Бюджет должен сохранять социальную направленность и не ущемлять интересы жителей региона, обеспечивать комфортные условия для жизни граждан. А это значит, что мы должны сделать так, чтобы качественная медицинская помощь стала доступнее», – высказался Сергей Меликов.

Продолжая, руководитель республики отметил необходимость усовершенствования материально-технической базы медицинских организаций и конструктивного решения вопроса долгостроя медицинских учреждений. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.