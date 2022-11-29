ЗАМАНА - Глава Дагестана провел заседание по ключевым направлениям развития здравоохранения республики

Глава Дагестана провел заседание по ключевым направлениям развития здравоохранения республики

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29 ноября, 2022. Вторник 00:44
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Глава Дагестана провел заседание по ключевым направлениям развития здравоохранения республики

Вчера, 28 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание, на котором были подняты вопросы развития системы здравоохранения региона в период 2023-2025 годов. 

Глава Дагестана провел заседание по ключевым направлениям развития здравоохранения республики

«В преддверии принятия бюджета нам необходимо решить, на чем сосредоточить свои усилия в ближайшие годы. Бюджет должен сохранять социальную направленность и не ущемлять интересы жителей региона, обеспечивать комфортные условия для жизни граждан. А это значит, что мы должны сделать так, чтобы качественная медицинская помощь стала доступнее», – высказался Сергей Меликов.

Продолжая, руководитель республики отметил необходимость усовершенствования материально-технической базы медицинских организаций и конструктивного решения вопроса долгостроя медицинских учреждений. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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