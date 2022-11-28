Ризван Казимович Газимагомедов занял пост заместителя мэра Махачкалы 22 ноября. Ранее в разные годы он работал председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов, министром промышленности и энергетики региона, советником министра РФ по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" Газпром межрегионгаз", заместителем премьер-министра региона.
Ризван Газимагомедов занял пост и.о. мэра Махачкалы
- Автор Дарья
- 28 ноября, 2022. Понедельник 17:40
28 ноября Салман Дадаев подал в отставку в связи с переходом на другой пост. Обязанности мэра Махачкалы будет исполнять заместитель главы города Ризван Газимагомедов.
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