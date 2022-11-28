Об отставке проинформировал сам Дадаев на 25-ом заседании депутатов городского Собрания, которое идет в эти минуты в здании администрации Махачкалы
Стоит напомнить, что Салман Дадаев занял должность мэра в январе 2019 года.
Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту мэра города.
Об отставке проинформировал сам Дадаев на 25-ом заседании депутатов городского Собрания, которое идет в эти минуты в здании администрации Махачкалы
Стоит напомнить, что Салман Дадаев занял должность мэра в январе 2019 года.
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