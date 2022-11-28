ЗАМАНА - Мэр Махачкалы Салман Дадаев уходит с поста

Мэр Махачкалы Салман Дадаев уходит с поста

Автор
28 ноября, 2022. Понедельник 16:14
|||
Мэр Махачкалы Салман Дадаев уходит с поста

Глава Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту мэра города.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев уходит с поста

Об отставке проинформировал сам Дадаев на 25-ом заседании депутатов городского Собрания, которое идет в эти минуты в здании администрации Махачкалы

Стоит напомнить, что Салман Дадаев занял должность мэра в январе 2019 года.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top