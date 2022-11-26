ЗАМАНА - В Минске состоялась встреча делегации из Дагестана с муфтием Беларуси

В Минске состоялась встреча делегации из Дагестана с муфтием Беларуси

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26 ноября, 2022. Суббота 14:29
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В Минске состоялась встреча делегации из Дагестана с муфтием Беларуси В Минске состоялась встреча делегации из Дагестана с муфтием Беларуси

В рамках визита делегации из Дагестана в Беларусь для участия в мероприятиях, приуроченных 625-летию ислама на белорусских землях, прошла рабочая встреча с руководителем Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтием Абу-Бекиром Шабановичем.

В Минске состоялась встреча делегации из Дагестана с муфтием Беларуси

Во встрече поучаствовали глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, заместитель муфтия региона Ахмад Надырбегов, советник министра по национальной политике и делам религий региона Магомед Магомедов, помощник председателя Межведомственного совета при министерстве по национальной политике и делам религий региона Асхаб Джамалудинов, председатель Международного общественного объединения «Горо» Хизри Асадулаев. В ходе встречи ее участники обсудили тему взаимодействия муфтиятов в реализации совместных мероприятий, в том числе по вопросам патриотического воспитания юного поколения.     Энрик Муслимов подчеркнул важность подобного сотрудничества для мусульман Дагестана и Беларуси. Заместитель муфтия Дагестана Ахмад Надырбегов передал приветственные слова от имени муфтия республики, шейха Ахмада Афанди, и заверил Муфтия Беларуси, что Муфтият Дагестана по мере необходимости и в будущем будет поддерживать во всех направлениях деятельности братьев из Беларуси. Подробнее материал можно прочитать на портале Миннаца Дагестана.

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