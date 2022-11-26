Глава РД поучаствовал в конференции «Армия и общество»

Вчера, 25 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в VIII Межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.

В процессе конференции был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия за последние годы, а также обсуждены шаги по последующему совершенствованию совместной работы в интересах обороны страны.

«Работа, которая 10 лет назад была начата в части взаимодействия региональной власти с Министерством обороны страны сегодня полностью себя оправдывает», – высказался руководитель Дагестана, комментируя итоги собрания. При этом Меликов добавил, что эта работа стартовала в период, когда Россия находилась в совсем иных условиях и в будущем менялась с учётом новых факторов.