ЗАМАНА - Глава РД поучаствовал в конференции «Армия и общество»

Глава РД поучаствовал в конференции «Армия и общество»

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26 ноября, 2022. Суббота 09:20
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Глава РД поучаствовал в конференции «Армия и общество»

Вчера, 25 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в VIII Межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.

Глава РД поучаствовал в конференции «Армия и общество»

В процессе конференции был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия за последние годы, а также обсуждены шаги по последующему совершенствованию совместной работы в интересах обороны страны.

«Работа, которая 10 лет назад была начата в части взаимодействия региональной власти с Министерством обороны страны сегодня полностью себя оправдывает», – высказался руководитель Дагестана, комментируя итоги собрания. При этом Меликов добавил, что эта работа стартовала в период, когда Россия находилась в совсем иных условиях и в будущем менялась с учётом новых факторов. 

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