На мероприятии побывали руководитель Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, депутаты Государственной думы Мурад Гаджиев, Джамалдин Гасанов и другие.

Сергей Меликов вместе с делегацией правительства осмотрел дагестанский стенд, ознакомившись с продукцией, которая была представлена Дербентским коньячным комбинатом, Кизлярским коньячным заводом, Избербашским винно-коньячным заводом, Дербентской винодельческой компанией.

Все они являются одними из самых крупных переработчиков винограда в субъекте. Так, Кизлярский коньячный завод переработал за нынешний год 39100 тонн, Избербашский ВКЗ – 14300 тонн, Дербентский коньячный комбинат – 14400 тонн, Дербентская винодельческая компания – 12500. тонн. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.