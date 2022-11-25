ЗАМАНА - Предприятия из Дагестана подготовили свою продукцию для Первого Российского винодельческого форума в Москве

Предприятия из Дагестана подготовили свою продукцию для Первого Российского винодельческого форума в Москве

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25 ноября, 2022. Пятница 08:48
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Предприятия из Дагестана подготовили свою продукцию для Первого Российского винодельческого форума в Москве
Предприятия из Дагестана представили свою продукцию в рамках Первого Российского винодельческого форума, который в четверг, 24 ноября, стартовал в Москве. 
Предприятия из Дагестана подготовили свою продукцию для Первого Российского винодельческого форума в Москве

На мероприятии побывали руководитель Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, депутаты Государственной думы Мурад Гаджиев, Джамалдин Гасанов и другие.

Сергей Меликов вместе с делегацией правительства осмотрел дагестанский стенд, ознакомившись с продукцией, которая была представлена Дербентским коньячным комбинатом, Кизлярским коньячным заводом, Избербашским винно-коньячным заводом, Дербентской винодельческой компанией. 

Все они являются одними из самых крупных переработчиков винограда в субъекте. Так, Кизлярский коньячный завод переработал за нынешний год 39100 тонн, Избербашский ВКЗ – 14300 тонн, Дербентский коньячный комбинат – 14400 тонн, Дербентская винодельческая компания – 12500. тонн.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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