В ходе совещания собравшиеся обсудили проблемы, решение которых на данный момент является наиболее актуальным для россиян с ограниченными возможностями здоровья.

Так, они обсудили нехватку центров и квалифицированных экспертов по работе с детьми с задержкой психоэмоционального развития, условия предоставления жилищной субсидии инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, социализацию людей с ОВЗ, обеспечение доступной среды в туристических местах, а также эффективность работы помощников с ограниченными возможностями здоровья при лидерах муниципальных образований и профильных ведомств.

Подводя итоги заседания, Мурад Казиев озвучил, что на повестку были вынесены самые важные вопросы и поблагодарил участников за конструктивные идеи по их решению.

«Вами правильно было сказано, что в широком смысле формирование доступной среды подразумевает не только инфраструктуру, но и обеспечение образованием, социализацию этой категории людей. Все идеи услышаны, соответствующие поручения будут даны ответственным министерствам», — подытожил он.