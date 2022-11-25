В рамках совещания собравшиеся обсудили тему процесса создания инвестпривлекательности и мер государственной поддержки виноградарской и винодельческой сфер, развития питомниководства, использования виноградопригодных земель и так далее.

В своем обращении Виктория Абрамченко сообщила о наращивании производства винодельческой продукции.

Как она заявила, Россия последние годы увеличивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется.

"Рост производства винограда в хозяйствах всех категорий в минувшем году составил более 10% к базе 2020 года, в нынешнем году мы повысили прогноз до 760 000 тонн", — высказалась Абрамченко. В прошлом году в России было собрано 752 000 тонн винограда.

В 2022 году регистрируется и рост производства винодельческой продукции, который к показателям 2021 года составил более 9 процентов, уточнила вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.