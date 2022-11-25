Глава Дагестана и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в регионе

На встрече они обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. и догазификацию Дагестана.

Стороны уточнили, что расширение мер республиканской социальной поддержки и применение лучших практик регионов России в этом направлении позволит заметно улучшить динамику подключения домовладений. На данный момент для льготных категорий предусмотрено единовременное пособие в размере не более 90 000 рублей на возведение газопроводов внутри границ земельного участка и покупку газового оборудования. С целью исполнения Поручений Президента России от 30 октября 2022 года в ближайшее время Правительством Дагестана размер субсидий для отдельных категорий россиян будет увеличен до 100 000. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.