ЗАМАНА - Глава Дагестана и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в регионе

Глава Дагестана и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в регионе

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25 ноября, 2022. Пятница 02:02
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Глава Дагестана и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в регионе

Вчера, 24 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Москву встретился с гендиректором группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Глава Дагестана и гендиректор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в регионе

На встрече они обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. и догазификацию Дагестана.

Стороны уточнили, что расширение мер республиканской социальной поддержки и применение лучших практик регионов России в этом направлении позволит заметно улучшить динамику подключения домовладений. На данный момент для льготных категорий предусмотрено единовременное пособие в размере не более 90 000 рублей на возведение газопроводов внутри границ земельного участка и покупку газового оборудования. С целью исполнения Поручений Президента России от 30 октября 2022 года в ближайшее время Правительством Дагестана размер субсидий для отдельных категорий россиян будет увеличен до 100 000. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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