Начиная совещание, Абдулмуталибов напомнил, что праздничные мероприятия, приуроченные к прошедшему Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоятся в Махачкале 3 декабря по поручению руководителя республики Сергея Меликова.

«В этот день на главной площади Махачкалы пройдет выставка - ярмарка достижений муниципальных образований региона.

Это заседание проходит для того, чтобы мы проработали все организационные нюансы. Мы с Минсельхозпродом республики предварительно их обсудили, имеется наработанная схема и составлен ориентировочный план мероприятия.

Предлагаем к этой работе подключиться муниципальным образованиям, научным учреждениям и сельхозтоваропроизводителям», — высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.