ЗАМАНА - В центре Махачкалы состоится масштабная сельхозярмарка

В центре Махачкалы состоится масштабная сельхозярмарка

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24 ноября, 2022. Четверг 08:13
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В центре Махачкалы состоится масштабная сельхозярмарка
Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Наримана Абдулмуталибова вчера, 23 ноября, в режиме ВКС прошло заседание с лидерами муниципальных образований на тему проведения праздничных акций, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В центре Махачкалы состоится масштабная сельхозярмарка

Начиная совещание, Абдулмуталибов напомнил, что праздничные мероприятия, приуроченные к прошедшему Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоятся в Махачкале 3 декабря по поручению руководителя республики Сергея Меликова.

«В этот день на главной площади Махачкалы пройдет выставка - ярмарка достижений муниципальных образований региона.

Это заседание проходит для того, чтобы мы проработали все организационные нюансы. Мы с Минсельхозпродом республики предварительно их обсудили, имеется наработанная схема и составлен ориентировочный план мероприятия.

Предлагаем к этой работе подключиться муниципальным образованиям, научным учреждениям и сельхозтоваропроизводителям», — высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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