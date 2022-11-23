Премьер-министр Дагестана: в регионе в 3 раза упал незаконный оборот табачной продукции

В Дагестане в 3 раза упал незаконный оборот табачной продукции. Об этом проинформировал глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов на собрании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Как он заявил, в минувшем году республика занимала лидирующие позиции в рейтинге регионов страны по доле незаконного оборота табака. «Объем незаконного оборота табачной продукции в Дагестане достигал 42% от общего объема табачного рынка. На данный момент этот показатель заметно упал и уже составляет 12,4%», — рассказал премьер.