Руководитель Дагестана прокомментировал резонансную ситуацию в селе Цветковка

«В ситуацию вовлечены взрослые люди: учителя и родители, а учебный процесс тем временем фактически сорван. С первого дня держу ситуацию на контроле и справедливо рассчитывал, что вопрос будет решен ответственными органами на муниципальном уровне, как это и должно быть. Но вижу, что ждать больше нельзя – речь идет об интересах детей. Поэтому придется вмешаться и обозначить свою позицию. Она предельно проста: учебный процесс нужно восстановить немедленно! Дети села Цветковка должны вернуться за парты и перестать быть свидетелями этой не очень красивой истории.

Сегодня же директор должен приступить к исполнению обязанностей! Свое соответствие должности он в последующем докажет в ходе конкурсных процедур, которые будут прозрачными и открытыми», – критически высказался Меликов.

Руководитель республики также добавил: «Мне неприятно, что столько взрослых людей, в число которых входят и учителя – люди, труд которых тяжело переоценить, люди, которых справедливо называют “инженерами человеческих душ”, – совершенно забыли об интересах детей. С другой стороны, ответственные чиновники должны уметь работать с подобными ситуациями, общаться с людьми, вовремя разъяснять им свои решения.

Но тем, кто пытался использовать детей в качестве разменной монеты для достижения своих целей, хочу напомнить, что, озвучивая различного рода призывы, препятствуя реализации права детей на образование, они обязательно окажутся в поле зрения правоохранительных органов, и ничем хорошим это не закончится».