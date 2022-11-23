Должность вице-премьера Газимагомедов занял 27 февраля нынешнего года.
Ризван Газимагомедов освободил пост вице-премьера Дагестана
- Автор Дарья
- 23 ноября, 2022. Среда 02:03
Заместитель главы кабмина Дагестана Ризван Газимагомедов освобожден от занимаемого поста по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал руководитель республики Сергей Меликов.
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