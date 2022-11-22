С 2020 года в рамках финансирования программы открылось 14 объектов, а приобретено было 7 единиц техники. В их числе школа на 110 учеников в Сулейман-Стальском районе, детские сады, мобильные медицинские комплексы для районных поликлиник, автомобили УАЗ для скорой помощи и так далее. На данный момент по программе в стадии более 90% строительной готовности 2 школы на 400 и 120 мест, а также детский сад на 30 малышей.

Обращено внимание на то, что существует ряд проблем со сдачей определенных объектов. Так, речь шла о сдаче двух объектов водоснабжения. Как отмечают представители подрядной компании, все обнаруженные нарушения в процессе строительства в скором времени будут устранены, а сроки будут ускорены.

Прослушав доклады участников, Абдулмуслимов поручил профильным вице-премьерам региона и ответственным структурам ускорить темпы строительства, подготовить конкретный план-график мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Подводя итоги собрания, премьер подчеркнул значимость реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Дагестана и напомнил о последствиях срыва графика.