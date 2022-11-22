ЗАМАНА - Дагестанское правительство формирует проект республиканской инвестпрограммы

Дагестанское правительство формирует проект республиканской инвестпрограммы

Автор
22 ноября, 2022. Вторник 08:47
|||
Дагестанское правительство формирует проект республиканской инвестпрограммы
Тему формирования списка объектов, включаемых в проект Республиканской инвестиционной программы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, обсудили на собрании вчера, 21 ноября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Дагестанское правительство формирует проект республиканской инвестпрограммы

Начиная совещание, премьер озвучил, что региональная инвестпрограмма сформирована на трехлетний период. 

Как заметил Абдулмуслимов, трехлетняя программа позволяет уменьшить временные потери на ежегодные аукционные процедуры, обеспечить заключение контрактов на весь период возведения объекта, ликвидировать риски возможной смены подрядной компании в процессе строительства и приступать к нему с самого старта финансового года.

По предварительным расчетным сведениям, общий объем финансирования Программы в трехлетнем периоде составляет более 40 млрд рублей, планируется финансирование более 180 объектов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top