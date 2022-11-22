Начиная совещание, премьер озвучил, что региональная инвестпрограмма сформирована на трехлетний период.

Как заметил Абдулмуслимов, трехлетняя программа позволяет уменьшить временные потери на ежегодные аукционные процедуры, обеспечить заключение контрактов на весь период возведения объекта, ликвидировать риски возможной смены подрядной компании в процессе строительства и приступать к нему с самого старта финансового года.

По предварительным расчетным сведениям, общий объем финансирования Программы в трехлетнем периоде составляет более 40 млрд рублей, планируется финансирование более 180 объектов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.