Сергей Меликов провел оперативное собрание на актуальные темы

Вчера, 21 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание оперштаба по развитию экономики, в рамках которого были обсуждены меры по повышению устойчивости развития экономики в условиях западных санкций, а также реализация нацпроектов, федеральных целевых и государственных программ.

Первый заместитель главы кабмина региона Руслан Алиев напомнил собравшимся, что на федеральном уровне осуществляется работа по улучшению условий для инвесторов с целью уменьшения нагрузки на них и смягчения последствий западных ограничений. Подписан указ правительства России, который расширяет программу поддержки масштабных проектов в приоритетных сферах.

Одновременно с этим в Дагестане в 2020 году в качестве меры поддержки компаний региона был установлен инвестиционный налоговый вычет. За счёт него инвесторы могут сократить размер налога на прибыль организаций, уменьшить стоимость своего проекта и, соответственно, оперативнее его реализовать. Также был обсужден вопрос заключения контрактов органами исполнительной власти и местного самоуправления. Руслан Алиев отметил низкий уровень контрактации в ряде муниципалитетов Дагестана. По отдельным заключенным контрактам фиксируется нарушение сроков их исполнения. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.