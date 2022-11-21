ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников налоговых органов РФ с профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников налоговых органов РФ с профессиональным праздником

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21 ноября, 2022. Понедельник 13:50
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Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников налоговых органов РФ с профессиональным праздником

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил сотрудников налоговых органов России с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов РФ.

Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников налоговых органов РФ с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны налоговых органов! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

В настоящих условиях эффективная работа налоговой службы играет важное значение для социально-экономического развития нашей республики. Своевременное и полное поступление налогов в бюджет позволяет увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, строить дороги, коммуникации, благоустраивать территорию, что способствует повышению уровня и качества жизни населения.

В последние годы благодаря деятельности по инвентаризации объектов налогообложения, регистрации имущества и субъектов предпринимательства в республиканском бюджете увеличиваются объемы налоговых и неналоговых доходов. Вводятся удобные налоговые режимы для самозанятых граждан.

Это показывает, что грамотные действия налоговых органов могут обеспечить Дагестан дополнительными возможностями для реализации собственного созидательного потенциала.

Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах республики.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов на благо Дагестана», – высказался премьер.

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