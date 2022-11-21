Дагестан будет активно сотрудничать с Азербайджаном

Рассказав об итогах работы дагестанской делегации на Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который проходил в Баку на прошлой неделе, Сергей Меликов озвучил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Дагестаном во всех сферах экономики, а прежде всего именно в туризме. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.