Рассказав об итогах работы дагестанской делегации на Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который проходил в Баку на прошлой неделе, Сергей Меликов озвучил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Дагестаном во всех сферах экономики, а прежде всего именно в туризме. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.
«Дагестан как ближайший сосед Азербайджана имеет все возможности для активного сотрудничества: исторические, культурные, этнические, географические связи», — озвучил Меликов.
Лидерам республиканских ведомств поручено подготовить соответствующие идеи.