ЗАМАНА - Дагестан будет активно сотрудничать с Азербайджаном

Дагестан будет активно сотрудничать с Азербайджаном

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21 ноября, 2022. Понедельник 13:10
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Дагестан будет активно сотрудничать с Азербайджаном

Рассказав об итогах работы дагестанской делегации на Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который проходил в Баку на прошлой неделе, Сергей Меликов озвучил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Дагестаном во всех сферах экономики, а прежде всего именно в туризме. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Дагестан будет активно сотрудничать с Азербайджаном

«Дагестан как ближайший сосед Азербайджана имеет все возможности для активного сотрудничества: исторические, культурные, этнические, географические связи», — озвучил Меликов.

Лидерам республиканских ведомств поручено подготовить соответствующие идеи.

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