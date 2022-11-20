Глава Дагестана принял участие в форуме виноградарей и виноделов

Вчера, 19 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в республиканском форуме виноградарей и виноделов, приуроченном к 100-летию со дня открытия «Дагвино».

Поприветствовав собравшихся, Меликов подчеркнул важность виноградарческого комплекса как приоритетного, социально-значимого сектора АПК республики, демонстрирующего стабильно высокие результаты на протяжении нескольких лет.

Как он заметил, по итогам уборочной кампании текущего года виноградарями региона собрано 268 000 тонн урожая, что на 30 000 тонн больше показателей минувшего года.

«Более 30 лет отрасль не давала подобных показателей!», — озвучил глава субъекта.

Меликов поздравил коллектив Дагвино и всех работников сферы с юбилеем и пожелал в будущем плодотворной работы.

Далее прошла церемония награждения выдающихся виноградарей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.