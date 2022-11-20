ЗАМАНА - Глава Дагестана принял участие в форуме виноградарей и виноделов

Глава Дагестана принял участие в форуме виноградарей и виноделов

Автор
20 ноября, 2022. Воскресенье 01:55
|||
Глава Дагестана принял участие в форуме виноградарей и виноделов

Вчера, 19 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в республиканском форуме виноградарей и виноделов, приуроченном к 100-летию со дня открытия «Дагвино».

Глава Дагестана принял участие в форуме виноградарей и виноделов

Поприветствовав собравшихся, Меликов подчеркнул важность виноградарческого комплекса как приоритетного, социально-значимого сектора АПК республики, демонстрирующего стабильно высокие результаты на протяжении нескольких лет.

Как он заметил, по итогам уборочной кампании текущего года виноградарями региона собрано 268 000 тонн урожая, что на 30 000 тонн больше показателей минувшего года.

«Более 30 лет отрасль не давала подобных показателей!», — озвучил глава субъекта.

Меликов поздравил коллектив Дагвино и всех работников сферы с юбилеем и пожелал в будущем плодотворной работы.

Далее прошла церемония награждения выдающихся виноградарей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top