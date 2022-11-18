ЗАМАНА - Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

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18 ноября, 2022. Пятница 15:21
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Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Дагестана», руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов поучаствовал в IV Съезде Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, который состоялся накануне в Нижнем Новгороде.

Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

В Съезде принял участие первый заместитель начальника Администрации Президента России Сергей Кириенко. В работе собрания также отметились все председатели Советов муниципальных образований субъектов РФ и делегаты Всероссийских и межрегиональных Ассоциаций (Союзов).

Как высказался Алим Темирбулатов, в рамках Съезда они обсудили актуальные вопросы работы муниципалитетов: улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, роль и цели республиканских советов МО в повышении эффективности работы органов МСУ, кадровая политика и так далее.  В рамках Съезда Алим Темирбулатов вошел в состав Высшего Совета ВАРМСУ, после чего его избрали в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ, в который входят губернаторы, депутаты Государственной думы и сенаторы РФ.

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