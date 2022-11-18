Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов избран в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ

В Съезде принял участие первый заместитель начальника Администрации Президента России Сергей Кириенко. В работе собрания также отметились все председатели Советов муниципальных образований субъектов РФ и делегаты Всероссийских и межрегиональных Ассоциаций (Союзов).

Как высказался Алим Темирбулатов, в рамках Съезда они обсудили актуальные вопросы работы муниципалитетов: улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, роль и цели республиканских советов МО в повышении эффективности работы органов МСУ, кадровая политика и так далее. В рамках Съезда Алим Темирбулатов вошел в состав Высшего Совета ВАРМСУ, после чего его избрали в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ, в который входят губернаторы, депутаты Государственной думы и сенаторы РФ.