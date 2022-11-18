ЗАМАНА - В Дагестане работа гостиницы приостановилась из-за выявленных нарушений

В Дагестане работа гостиницы приостановилась из-за выявленных нарушений

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18 ноября, 2022. Пятница 10:47
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В Дагестане работа гостиницы приостановилась из-за выявленных нарушений
Об этом проинформировал руководитель Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов вчера, 17 ноября, в ходе собрания правительства республики под руководством главы кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане работа гостиницы приостановилась из-за выявленных нарушений

Как сообщил министр, для проверки на предмет антитеррористической защищенности отелей и гостиниц и наличия у них актов категорирования и паспортов безопасности ведомством совместно с работниками МЧС, ФСБ, Росгвардии были осуществлены проверочные мероприятия с выездом на места.

«По результатам данных мероприятий было выявлено, что 40 гостиниц работают с нарушением законодательства.
Прокуратурой Дагестана внесены представления о ликвидации данных нарушений в отношении 18 отелей. В суд передано 2 иска о приостановлении работы гостиниц в поселке Манас и в Хасавюрте. Деятельность одной из них в соответствии с решением суда судебными приставами Хасавюрта была приостановлена», — рассказал Мерданов.

Дополнительно для определения и вывода из тени отелей и гостиниц Минтуризма Дагестана проводит мониторинг соцсетей и агрегаторов, а также проводит фиксацию не прошедших процедуру классификации объектов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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