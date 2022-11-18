Глава кабмина в своей речи озвучил, что инвестпривлекательность сегодня является основным инструментом экономического роста, а также важнейшим условием структурной перестройки.

«У нас появился пул инвестпроектов, в который включены 49 проектов. Уже говорил об этом и снова замечу, что их эффективная реализация в будущем послужит укреплению экономики в целом, формированию новых рабочих мест и росту зарплаты.

При этом, как демонстрирует практика, существует ряд факторов, влияющих на реализацию инвестпроектов и деловую активность. В первую очередь, это неготовность бизнеса, с учетом нынешней обстановки, вкладывать средства в долгосрочные проекты. Это и уменьшение объема выручки. Есть и другие проблемы, связанные с ограничениями на внешних рынках. Все это необходимо учитывать в текущей работе, принимать эффективные меры, опираясь на имеющиеся возможности», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.