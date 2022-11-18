ЗАМАНА - Девяти инвестпроектам в Дагестане предоставили земельные участки на льготных условиях

Девяти инвестпроектам в Дагестане предоставили земельные участки на льготных условиях

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18 ноября, 2022. Пятница 09:44
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Девяти инвестпроектам в Дагестане предоставили земельные участки на льготных условиях
В рамках собрания Правительства Дагестана под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова в четверг, 17 ноября, была обсуждена тема реализации крупных инвестпроектов на территории республики, статус которым был предоставлен в нынешнем году.
Девяти инвестпроектам в Дагестане предоставили земельные участки на льготных условиях

Глава кабмина в своей речи озвучил, что инвестпривлекательность сегодня является основным инструментом экономического роста, а также важнейшим условием структурной перестройки.

«У нас появился пул инвестпроектов, в который включены 49 проектов. Уже говорил об этом и снова замечу, что их эффективная реализация в будущем послужит укреплению экономики в целом, формированию новых рабочих мест и росту зарплаты.

При этом, как демонстрирует практика, существует ряд факторов, влияющих на реализацию инвестпроектов и деловую активность. В первую очередь, это неготовность бизнеса, с учетом нынешней обстановки, вкладывать средства в долгосрочные проекты. Это и уменьшение объема выручки. Есть и другие проблемы, связанные с ограничениями на внешних рынках. Все это необходимо учитывать в текущей работе, принимать эффективные меры, опираясь на имеющиеся возможности», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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