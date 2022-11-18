ЗАМАНА - Дагестанское правительство поддержало проект по закладке виноградника с капельным орошением в Дербентском районе

Дагестанское правительство поддержало проект по закладке виноградника с капельным орошением в Дербентском районе

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18 ноября, 2022. Пятница 09:12
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Дагестанское правительство поддержало проект по закладке виноградника с капельным орошением в Дербентском районе
В рамках собрания Правительства Дагестана под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 17 ноября, министры обсудили вопрос об оказании государственной поддержки инвестпроекту «Закладка виноградника с капельным орошением на земельном участке площадью 331,8 га», планируемого к реализации в селе Джалган Дербентского района.
Дагестанское правительство поддержало проект по закладке виноградника с капельным орошением в Дербентском районе

Подробно о проекте поведал врио начальника Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов.

В проекте предусмотрена посадка технических сортов винограда не укрывного типа. Для развития своей сырьевой базы планируется выращивание следующих сортов винограда: саперави, каберне-совиньон, шардоне, мерло.

Гусейнов добавил, что реализация проекта позволит обеспечить 35 новых постоянных рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет 273,8 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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