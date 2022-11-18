Подробно о проекте поведал врио начальника Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов.

В проекте предусмотрена посадка технических сортов винограда не укрывного типа. Для развития своей сырьевой базы планируется выращивание следующих сортов винограда: саперави, каберне-совиньон, шардоне, мерло.

Гусейнов добавил, что реализация проекта позволит обеспечить 35 новых постоянных рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет 273,8 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.