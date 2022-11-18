Глава Дагестана принял участие в пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума

В четверг, 17 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов в составе правительственной делегации от России под руководством главы кабмина страны Михаила Мишустина с рабочим визитом побывал в Баку, где поучаствовал в пленарном собрании Российско-Азербайджанского межрегионального форума. В рамках официальной церемонии открытия с приветствием к участникам конференции обратились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Председатель Правительства Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.

Основные вопросы мероприятия – совместная работа в экономической, транспортной, аграрно-промышленной, гуманитарной областях, в сфере малого и среднего предпринимательства, взаимного инвестирования и образования. Так, речь шла о совместных с Азербайджаном проектах по развитию яхтенного и круизного туризма в каспийском море. О заинтересованности в этом проинформировал руководитель Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на пленарном совещании. «Мы со своей стороны особое внимание сейчас уделяем развитию туризма на Северном Кавказе. И здесь у нас точка роста – Дагестан, создание здесь Каспийского прибрежного кластера. Учитывая большой путь, который прошла Республика Азербайджан, мы можем формировать совместные проекты по развитию круизного, яхтенного туризма на Каспии. Это уникальная возможность, которую мы должны использовать», – высказался Решетников. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.