Льгота распространяется также и на мобилизованных, и на членов их семей, и на когда-то служивших пенсионеров.
Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих
- Автор Дарья
- 17 ноября, 2022. Четверг 15:08
Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих. Об этом он проинформировал на собрании с членами правительства.
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