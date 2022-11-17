ЗАМАНА - Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих

Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих

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17 ноября, 2022. Четверг 15:08
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Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих

Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих. Об этом он проинформировал на собрании с членами правительства.

Владимир Путин поддержал идею Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих

Льгота распространяется также и на мобилизованных, и на членов их семей, и на когда-то служивших пенсионеров.

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