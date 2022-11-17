ЗАМАНА - Глава Дагестана участвует в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку

Глава Дагестана участвует в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку

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17 ноября, 2022. Четверг 13:10
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Глава Дагестана участвует в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку

Правительственная делегация от России под руководством главы кабмина РФ Михаила Мишустина участвует в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. В составе делегации находятся Глава Дагестана Сергей Меликов и ряд лидеров органов исполнительной власти региона. 

Глава Дагестана участвует в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку

На мероприятии будут обсуждены вопросы инвестиционного взаимодействия, развития транспортной инфраструктуры, бизнеса, сельскохозяйственного сотрудничества, а также углубления гуманитарных контактов двух стран. Планируется подписание контрактов о сотрудничестве в различных областях.  Межрегиональные форумы России и Азербайджана, организованные по инициативе президентов двух государств, проходят с 2009 года и помогают укреплять новые связи между ними, обсуждать общие перспективные проекты.

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