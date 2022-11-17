ЗАМАНА - В Дагестане более 200 000 учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание

В Дагестане более 200 000 учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание

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17 ноября, 2022. Четверг 10:12
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В Дагестане более 200 000 учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание
Во вторник, 15 ноября, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Муслима Телякавова состоялось собрание на тему обеспечения и организации бесплатного горячего питания в школах региона для учеников 1–4-х классов. Мероприятие проходило в режиме видео-конференц-связи, в нём поучаствовали лидеры муниципальных образований.
В Дагестане более 200 000 учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание

Начиная заседание, Муслим Телякавов озвучил, что обеспечение качественного, полноценного и сбалансированного питания школьников является одной из приоритетных задач в социальной политике страны. Бесплатное горячее питание получают более 200 000 учащихся начальных классов.

«Ключевой проблемой при организации горячего питания остается слабая материально-техническая оснащенность школьных столовых и отсутствие пищеблоков в школах региона. Для формирования необходимых условий организации горячего питания в нынешнем году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования осуществлялся ремонт 32 столовых школ региона.

По этой причине идет работа в части улучшения качества организации бесплатного горячего питания. Нам нужно обратить внимание на некоторые недоработанные вопросы, мы должны сделать все, от нас зависящее, дабы ребята были обеспечены полноценным, качественным и сбалансированным питанием», — высказался Муслим Телякавов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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