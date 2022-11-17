Начиная заседание, Муслим Телякавов озвучил, что обеспечение качественного, полноценного и сбалансированного питания школьников является одной из приоритетных задач в социальной политике страны. Бесплатное горячее питание получают более 200 000 учащихся начальных классов.

«Ключевой проблемой при организации горячего питания остается слабая материально-техническая оснащенность школьных столовых и отсутствие пищеблоков в школах региона. Для формирования необходимых условий организации горячего питания в нынешнем году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования осуществлялся ремонт 32 столовых школ региона.

По этой причине идет работа в части улучшения качества организации бесплатного горячего питания. Нам нужно обратить внимание на некоторые недоработанные вопросы, мы должны сделать все, от нас зависящее, дабы ребята были обеспечены полноценным, качественным и сбалансированным питанием», — высказался Муслим Телякавов. Подробнее материал можно прочитать тут.