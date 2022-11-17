ЗАМАНА - Глава РД с рабочим визитом прибыл в Дербент

Глава РД с рабочим визитом прибыл в Дербент

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17 ноября, 2022. Четверг 08:51
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Глава РД с рабочим визитом прибыл в Дербент

Вчера, 16 ноября, в ходе рабочего визита в Дербент руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с ходом возведения социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, а также реализацией инвестпроектов.

Глава РД с рабочим визитом прибыл в Дербент

Осмотр стартовал со школы на 804 ученических места. Объект строится по индивидуальному проекту в рамках национального проекта «Образование».

Часть строительных работ уже завершилась, в том числе установка монолитного каркаса и инженерных сетей. Сейчас осуществляется размещение кровли, отделочные работы и благоустройство территории. 

Высоко оценив качество строительных работ, глава региона отметил необходимость оснащения новой школы в соответствии с современными правилами и требованиями и дал соответствующее поручение ответственным органам: «Школу необходимо оборудовать в строгом соответствии с проектом. Это важно, иначе по своему функционалу она ничем не будет отличаться от старой. Ключевое – правильно подготовить техническое задание». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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