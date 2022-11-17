ЗАМАНА - Глава Дагестана провел заседание по вопросам комплексного развития Дербента

Глава Дагестана провел заседание по вопросам комплексного развития Дербента

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17 ноября, 2022. Четверг 08:25
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Глава Дагестана провел заседание по вопросам комплексного развития Дербента

Вчера, 16 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание на тему реализации госпрограммы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования г. Дербент».

Глава Дагестана провел заседание по вопросам комплексного развития Дербента

Начиная совещание, Меликов подчеркнул растущую в последние годы популярность и привлекательность города, о чем говорит и статистика: с начала года в разы выросла посещаемость Дербента гостями.

«Туризм становится одним из самых перспективных направлений экономики Дагестана. Это диктует необходимость развития соответствующей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности его горожан и туристов. Все эти мероприятия легли в основу государственной программы по развитию Дербента как важного туристического пункта», — высказался глава региона. Меликов добавил, что инвестпроекты дают возможность поднять не только качество, но и число коммерческих объектов, налоги от которых позволят содержать социально важные объекты. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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