Глава Дагестана провел заседание по вопросам комплексного развития Дербента

Начиная совещание, Меликов подчеркнул растущую в последние годы популярность и привлекательность города, о чем говорит и статистика: с начала года в разы выросла посещаемость Дербента гостями.

«Туризм становится одним из самых перспективных направлений экономики Дагестана. Это диктует необходимость развития соответствующей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности его горожан и туристов. Все эти мероприятия легли в основу государственной программы по развитию Дербента как важного туристического пункта», — высказался глава региона. Меликов добавил, что инвестпроекты дают возможность поднять не только качество, но и число коммерческих объектов, налоги от которых позволят содержать социально важные объекты. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.