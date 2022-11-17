ЗАМАНА - В Дагестане фиксируется рост числа случаев интернет-мошенничества

В Дагестане фиксируется рост числа случаев интернет-мошенничества

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17 ноября, 2022. Четверг 08:10
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В Дагестане фиксируется рост числа случаев интернет-мошенничества
Под руководством главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 16 ноября, состоялось заседание Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Дагестана.
В Дагестане фиксируется рост числа случаев интернет-мошенничества

Собравшиеся обсудили следующий перечень вопросов: реализация спортивных мероприятий в качестве профилактики правонарушений, меры по профилактике и пресечению мошеннических действий в сети, обеспечение условий для организации работы участковых, уполномоченных полиции и привлечения волонтерских народных дружин к организации охраны общественного порядка и так далее.

Абдулмуслимов, начиная совещание, подчеркнул роль профилактических мероприятий в борьбе с преступлениями и правонарушениями. Он отметил, что наибольшую тревогу в криминальном плане вызывают несовершеннолетние, которые входят в группу социального риска.

«Ключевой целью профилактической работы с трудновоспитуемыми подростками является вовлечение их в занятия интересным делом. Речь идет о спортивных играх, единоборствах и иных видах спорта, которые пользуются большей популярностью среди молодого поколения региона», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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