Собравшиеся обсудили следующий перечень вопросов: реализация спортивных мероприятий в качестве профилактики правонарушений, меры по профилактике и пресечению мошеннических действий в сети, обеспечение условий для организации работы участковых, уполномоченных полиции и привлечения волонтерских народных дружин к организации охраны общественного порядка и так далее.

Абдулмуслимов, начиная совещание, подчеркнул роль профилактических мероприятий в борьбе с преступлениями и правонарушениями. Он отметил, что наибольшую тревогу в криминальном плане вызывают несовершеннолетние, которые входят в группу социального риска.

«Ключевой целью профилактической работы с трудновоспитуемыми подростками является вовлечение их в занятия интересным делом. Речь идет о спортивных играх, единоборствах и иных видах спорта, которые пользуются большей популярностью среди молодого поколения региона», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.