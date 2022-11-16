Главным спикером на пленарной сессии стал Председатель Правительства России Михаил Мишустин, а ключевыми вопросами обсуждения стали следующие: перераспределение грузопотоков и расширение транспортной инфраструктуры, проекты по цифровизации и транспортное машиностроение.

Как проинформировал вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, форум и выставка будут идти с 15 по 17 ноября, особое внимание организаторы отдадут вопросам преодоления санкционного давления и импортозамещения. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.