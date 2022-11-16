ЗАМАНА - Вице-премьер Ризван Газимагомедов принимает участие в XVI Международном форуме «Транспорт России»

Вице-премьер Ризван Газимагомедов принимает участие в XVI Международном форуме «Транспорт России»

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16 ноября, 2022. Среда 09:23
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Вице-премьер Ризван Газимагомедов принимает участие в XVI Международном форуме «Транспорт России»
Заместитель главы кабмина Дагестана Ризван Газимагомедов и руководитель Минтранспорта Джамбулат Салавов вчера, 15 ноября, поучаствовали в пленарной сессии «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях», которая состоялась в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» в Гостином дворе в Москве.
Вице-премьер Ризван Газимагомедов принимает участие в XVI Международном форуме «Транспорт России»

Главным спикером на пленарной сессии стал Председатель Правительства России Михаил Мишустин, а ключевыми вопросами обсуждения стали следующие: перераспределение грузопотоков и расширение транспортной инфраструктуры, проекты по цифровизации и транспортное машиностроение.

Как проинформировал вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, форум и выставка будут идти с 15 по 17 ноября, особое внимание организаторы отдадут вопросам преодоления санкционного давления и импортозамещения. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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