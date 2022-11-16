Под руководством Сергея Меликова прошло обсуждение меры социальной поддержки семей мобилизованных россиян

Вчера, 15 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел совместное собрание оперштаба Дагестана по реализации мер, предусмотренных Указом Президента России от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» и Республиканской призывной комиссии.

Основная тема совещания – меры социальной поддержки, предусмотренные семьям россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также участвующих в специальной военной операции на добровольной основе. Кроме того, участники собрания обсудили ход проведения в регионе осеннего призыва граждан на военную службу.

О дополнительных мерах социальной поддержки семей добровольцев, а также мобилизованных рассказал глава Минтруда Дагестана Абдурахман Махмудов.

Так, в регионе предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. При этом эта сумма исключена при расчете среднедушевого дохода семей, претендующих на другие меры социальной поддержки, по которым предусмотрена оценка уровня доходов семьи. Для реализации данной меры из резервного фонда правительства Дагестана на эти цели направлено 350 млн. рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.