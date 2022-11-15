Собравшиеся обсудили большое число тем, в то числе и поддержку заводов, производящих продукцию, которая востребована в рамках проведения специальной военной операции.

Как озвучил Абдулмуслим Абдулмуслимов, вопрос материально-технического обеспечения дагестанцев, служащих в зоне проведения специальной военной операции на данный момент является особенно важным. Он напомнил, что в конце прошлого месяца премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что для производства военной экипировки необходимо подключить все силы легкой промышленности.

«Я хочу напомнить, что в начале эпидемии нашим компаниям удалось буквально в течении 2-3 недель обеспечить всех масками. Это говорит о том, что малый бизнес как говорится всегда «держит нос по ветру». А когда появляются новые пути – это еще и возможность заработать. Поэтому призываю наши компании активнее включиться в работу по производству необходимых для наших бойцов товаров», — высказался премьер региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.