ЗАМАНА - Более 370 единиц нового медоборудования поступят в лечебные учреждения Дагестана в 2022 году

Более 370 единиц нового медоборудования поступят в лечебные учреждения Дагестана в 2022 году

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15 ноября, 2022. Вторник 10:46
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Более 370 единиц нового медоборудования поступят в лечебные учреждения Дагестана в 2022 году
В ходе заседания оперштаба под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 14 ноября, был поднят вопрос оснащения и переоснащения медицинских учреждений при реализации республиканских программ модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 370 единиц нового медоборудования поступят в лечебные учреждения Дагестана в 2022 году

Перед началом совещания Абдулмуслимова озвучил, что от эффективности решения этого вопроса напрямую зависит здоровье жителей региона и напомнил, что по поручению президента России Владимира Владимировича Путина Минздрав РФ создал программу модернизации первичного звена.

«Из-за эпидемии сроки внедрения программы сдвинули на год и запустили только в начале минувшего года. Нам нужно принимать оперативные и взвешенные решения для улучшения инфраструктуры медорганизаций, ликвидации аварийных зданий и сооружений и ремонта клиник по программе модернизации первичного звена здравоохранения», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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