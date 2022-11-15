Перед началом совещания Абдулмуслимова озвучил, что от эффективности решения этого вопроса напрямую зависит здоровье жителей региона и напомнил, что по поручению президента России Владимира Владимировича Путина Минздрав РФ создал программу модернизации первичного звена.

«Из-за эпидемии сроки внедрения программы сдвинули на год и запустили только в начале минувшего года. Нам нужно принимать оперативные и взвешенные решения для улучшения инфраструктуры медорганизаций, ликвидации аварийных зданий и сооружений и ремонта клиник по программе модернизации первичного звена здравоохранения», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.