Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что в Правительство республики поступали заявки по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию для целей недропользования, что позволит добывать на участке пильный известняк, строительный песок и песчано-гравийной смеси.

«У предпринимательского общества бытует мнение, что мы не дорабатываем вопрос с ведомствами и лидерами муниципальных образований. А причина на самом деле заключается в том, что порой они сами предоставляют недоработанные документы. Руководители муниципалитетов, обращаюсь к вам, когда вы вносите предложения по переводу земель, проработайте вопросы в начале с Минсельхозпродом и Минимуществом региона. Я понимаю, мы за развитие бизнеса, мы обязаны развивать экономику, но у нас должно быть осторожное отношение к пахотным землям», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.