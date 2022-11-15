ЗАМАНА - Изменение категории земель для целей недропользования обсудили в Правительстве Дагестана

Изменение категории земель для целей недропользования обсудили в Правительстве Дагестана

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15 ноября, 2022. Вторник 09:42
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Изменение категории земель для целей недропользования обсудили в Правительстве Дагестана
Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель другого специального назначения для задач недропользования обсудили вчера, 14 ноября, на собрании под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Изменение категории земель для целей недропользования обсудили в Правительстве Дагестана

Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что в Правительство республики поступали заявки по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию для целей недропользования, что позволит добывать на участке пильный известняк, строительный песок и песчано-гравийной смеси.

«У предпринимательского общества бытует мнение, что мы не дорабатываем вопрос с ведомствами и лидерами муниципальных образований. А причина на самом деле заключается в том, что порой они сами предоставляют недоработанные документы. Руководители муниципалитетов, обращаюсь к вам, когда вы вносите предложения по переводу земель, проработайте вопросы в начале с Минсельхозпродом и Минимуществом региона. Я понимаю, мы за развитие бизнеса, мы обязаны развивать экономику, но у нас должно быть осторожное отношение к пахотным землям», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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