В начале собрания премьер озвучил, что тема покупки жилья для детей-сирот является приоритетной и пребывает на особом контроле. Он обратил внимание, что не во всех муниципалитетах эта работа осуществляется оперативно и качественно, и поэтому требуется активизировать работу в данном направлении, так как лимиты и уведомления доведены до муниципальных образований в срок.

Так, на данный момент день заключено 338 из 396 муниципальных договоров на приобретение квартир для детей-сирот, это 85,4%, (осталось купить 58 объектов). Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.