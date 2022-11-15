ЗАМАНА - В Дагестане на 85% заключены контракты для покупки жилья детям-сиротам

В Дагестане на 85% заключены контракты для покупки жилья детям-сиротам

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15 ноября, 2022. Вторник 08:51
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В Дагестане на 85% заключены контракты для покупки жилья детям-сиротам
Вчера, 14 ноября, на совещании под руководством главы кабинета министров республики Абулмуслима Абдулмуслимова подняли вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Дагестане на 85% заключены контракты для покупки жилья детям-сиротам

В начале собрания премьер озвучил, что тема покупки жилья для детей-сирот является приоритетной и пребывает на особом контроле. Он обратил внимание, что не во всех муниципалитетах эта работа осуществляется оперативно и качественно, и поэтому требуется активизировать работу в данном направлении, так как лимиты и уведомления доведены до муниципальных образований в срок.

Так, на данный момент день заключено 338 из 396 муниципальных договоров на приобретение квартир для детей-сирот, это 85,4%, (осталось купить 58 объектов).  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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