ЗАМАНА - До конца 2022 года в Дагестане завершат капремонт в 60 зданиях медицинских учреждений

До конца 2022 года в Дагестане завершат капремонт в 60 зданиях медицинских учреждений

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15 ноября, 2022. Вторник 08:24
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До конца 2022 года в Дагестане завершат капремонт в 60 зданиях медицинских учреждений
Тему строительства и ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в Дагестане обсудили вчера, 14 ноября, на собрании под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
До конца 2022 года в Дагестане завершат капремонт в 60 зданиях медицинских учреждений

Собравшиеся подняли вопрос возведения, ввода в эксплуатацию, обслуживания и работы объектов здравоохранения, вводимых в рамках реализации региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» нацпроекта «Здравоохранение».

Начиная заседание, премьер обратил внимание, что материально-техническое состояние определенных учреждений здравоохранения на данный момент, несмотря на принимаемые меры, все еще пребывает в неудовлетворительном состоянии. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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