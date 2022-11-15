Собравшиеся подняли вопрос возведения, ввода в эксплуатацию, обслуживания и работы объектов здравоохранения, вводимых в рамках реализации региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» нацпроекта «Здравоохранение».

Начиная заседание, премьер обратил внимание, что материально-техническое состояние определенных учреждений здравоохранения на данный момент, несмотря на принимаемые меры, все еще пребывает в неудовлетворительном состоянии. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.