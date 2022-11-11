Абдулмуслимов совершит визит на местные производственные площадки, осмотрит рисовые поля и ознакомится с процессом уборки риса, а также откроет новый рисоперерабатывающий завод. Стоит заметить, что рисоводство в республике является одним из перспективных направлений агропромышленного комплекса. В 2022 году в регионе посеяно 30 000 163 га риса. Более 55 процентов от данной площади приходится на земли Кизлярского района.
Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал с рабочим визитом в Кизлярский район
- Автор Дарья
- 11 ноября, 2022. Пятница 10:51
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Кизлярский район. Об этом информирует телеграм-канал Правительства Дагестана.
Последнее от Дарья
- Примерно 1300 рабочих мест создано в Дагестане с начала года за счет работы индустриальных парков
- МВД: взрыв газа в селе Оружба предположительно произошел из-за неисправности плиты
- Магомед Адиев продлил контракт со сборной Казахстана
- Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте
- Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет