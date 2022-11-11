Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал с рабочим визитом в Кизлярский район

Абдулмуслимов совершит визит на местные производственные площадки, осмотрит рисовые поля и ознакомится с процессом уборки риса, а также откроет новый рисоперерабатывающий завод. Стоит заметить, что рисоводство в республике является одним из перспективных направлений агропромышленного комплекса. В 2022 году в регионе посеяно 30 000 163 га риса. Более 55 процентов от данной площади приходится на земли Кизлярского района.