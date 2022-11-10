ЗАМАНА - В Дагестане планируют усилить работу региональной системы оповещения

В Дагестане планируют усилить работу региональной системы оповещения

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10 ноября, 2022. Четверг 16:14
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В Дагестане планируют усилить работу региональной системы оповещения
Вчера, 9 ноября, в Ситуационном центре Дагестана под руководством заместителя главы кабмина региона Рамазана Джафарова состоялось собрание межведомственной рабочей команды по координации работ по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории республики.
В Дагестане планируют усилить работу региональной системы оповещения

В совещании поучаствовали руководитель Главного управления МЧС России по региону Нариман Казимагамедов и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Они обсудили вопросы реализации плана мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» на текущий год, среди которых следующие: развитие автоматизированной системы фото и видеофиксации нарушений ПДД на автодорогах Дагестана, развитие республиканской системы оповещения жителей об опасностях и интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на оживленных участках автодорог. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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