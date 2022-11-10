В совещании поучаствовали руководитель Главного управления МЧС России по региону Нариман Казимагамедов и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Они обсудили вопросы реализации плана мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» на текущий год, среди которых следующие: развитие автоматизированной системы фото и видеофиксации нарушений ПДД на автодорогах Дагестана, развитие республиканской системы оповещения жителей об опасностях и интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на оживленных участках автодорог. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.