Премьер-министр Дагестана: «Требования к экзаменуемым в автошколах необходимо ужесточить»

«Важным направлением является повышение качества подготовки водителей, дабы обучающиеся в достаточной мере усвоили правила дорожного движения и могли использовать их в повседневной жизни на дорогах, а также ужесточение требований со стороны работников ГИБДД, принимающих экзамены у граждан в автошколах.

Масса нарушений ПДД говорит о низкой культуре вождения участников движения и неэффективности принимаемых в этом отношении мер.

Данная ситуация требует консолидации усилий органов государственной власти, муниципальных органов, общественности по наведению порядка в этой области и системного подхода к такой проблеме», — высказался премьер.

Глава Управления ГИБДД МВД по Дагестану Александр Шалагин проинформировал, что с учетом сохранения высокого уровня смертельных последствий в авариях по вине «молодых» водителей со стажем не более 2-х лет, ежемесячно составляется рейтинг автошкол, который появляется на портале Госавтоинспекции.

За прошедший период 2022 года по вине «молодых» водителей произошло 112 ДТП, в которых ушли из жизни 12 и ранены 166 граждан.

Сегодня «лидером» по числу таких аварий является ЧОУ ДО «Учебно-инновационный центр» г.Махачкалы, выпускниками которого совершено 16 ДТП, где скончались 5 и ранены 22 человека, сдача теоретического экзамена с первого раза составила 7 процентов, а практического — 1 процент.

В связи с этим Управлением ГИБДД МВД по региону направлены сведения в прокуратуру об организации внеплановой проверки в отношении данной автошколы. Кроме того, Минобрнауки региона рекомендовано решить вопрос жесткого контроля за работой автошкол, включая процесс обучения, посещения занятий и так далее.