ЗАМАНА - Премьер-министр РД поручил проанализировать ситуацию с незаконным размещением коммерческих объектов на дорогах региона

Премьер-министр РД поручил проанализировать ситуацию с незаконным размещением коммерческих объектов на дорогах региона

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10 ноября, 2022. Четверг 10:13
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Премьер-министр РД поручил проанализировать ситуацию с незаконным размещением коммерческих объектов на дорогах региона

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минтрансу республики совместно с ФКУ Упрдор «Кавказ» осуществить анализ и подготовить доклад о ситуации с нелегальным размещением коммерческих точек, объектов предпринимательской деятельности на дорогах региона. Речь идет о тех объектах, которые заметно сужают дороги.

Премьер-министр РД поручил проанализировать ситуацию с незаконным размещением коммерческих объектов на дорогах региона

Премьер-министр Дагестана после доклада руководителя ФКУ Упрдор «Кавказ» Адильбия Тотурбиева, рассказавшего о многочисленных фактах захвата части дорог (с выходом на 2-3 метра) в муниципальных образованиях, раскритиковал работу лидеров муниципалитетов. Сужение дорог часто приводит к авариям. Сводные сведения будут представлены руководителю Дагестана Сергею Меликову с предложением обратиться в соответствующие органы для решения данного вопроса.

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