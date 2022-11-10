ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Сергей Меликов поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

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10 ноября, 2022. Четверг 09:27
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Сергей Меликов поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Глава Дагестана поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Сергей Меликов поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

История не уходит в отставку. 10 ноября вот уже 60 лет мы отмечаем профессиональный праздник сильных духом, отважных и мужественных людей,

которые избрали делом своей жизни трудную, связанную с немалым риском работу – быть оплотом государственности, не жалея себя, защищать страну от внутренних угроз, участвовать в решении важных общенациональных задач.

Ваш самоотверженный труд – это верный залог общественной стабильности и устойчивого развития республики, гарантия безопасности и покоя дагестанцев. Служба в органах внутренних дел никогда не была легкой. Вы всегда на передовой борьбы с преступностью, на страже закона и правопорядка. По роду своей деятельности вам приходится иметь дело не с лучшими представителями нашего общества, но вы стараетесь сохранить в себе душевные силы и готовность помочь тем, кто в этом нуждается, вести борьбу с криминалом, беззаконием и произволом, с честью и достоинством, невзирая на риск.

Мы видим, как в нынешнее неспокойное время сотрудники МВД России по Республике Дагестан чётко и решительно пресекают любые незаконные действия, направленные на раскол общества, дестабилизацию обстановки.

Отдельные слова благодарности сегодня – ветеранам органов МВД. Вы были и остаетесь источником житейской мудрости и опыта для молодых работников, хранителями заложенных традиций и образцом для подражания.

Низкий поклон тем, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный и гражданский долг перед Родиной!

Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, и чтобы благодарность дагестанского народа стала достойной наградой вашего тяжелого труда, опасной службы.

С праздником!

Глава Республики Дагестан

С. Меликов

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