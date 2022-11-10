ЗАМАНА - В Дагестане за 10 месяцев 2022 года произошло 1177 ДТП

В Дагестане за 10 месяцев 2022 года произошло 1177 ДТП

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10 ноября, 2022. Четверг 08:44
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В Дагестане за 10 месяцев 2022 года произошло 1177 ДТП
На собрании Правительственной комиссии Дагестана по обеспечению безопасности дорожного движения, вчера, 9 ноября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили нынешнюю ситуацию с аварийностью на дорогах республики за 10 месяцев 2022 года и принимаемые меры по ее стабилизации.
В Дагестане за 10 месяцев 2022 года произошло 1177 ДТП

Начиная работу совещания, премьер озвучил, что принимаемые меры по реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения не позволяют улучшить ситуацию на дорогах Дагестана.

«За прошедший период этого года ситуация не меняется, продолжают умирать люди, молодежь, несовершеннолетние. Показатели смертности, поступающие с дорог, пугают. Только за 10 месяцев произошло 1177 ДТП, в которых ушли из жизни 254 и ранены 1656 человек. В 13 муниципальных образованиях зарегистрирован рост всех показателей аварийности, при этом зафиксирован более чем двукратный рост из числа погибших детей в авариях», – высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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