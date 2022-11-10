Начиная работу совещания, премьер озвучил, что принимаемые меры по реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения не позволяют улучшить ситуацию на дорогах Дагестана.

«За прошедший период этого года ситуация не меняется, продолжают умирать люди, молодежь, несовершеннолетние. Показатели смертности, поступающие с дорог, пугают. Только за 10 месяцев произошло 1177 ДТП, в которых ушли из жизни 254 и ранены 1656 человек. В 13 муниципальных образованиях зарегистрирован рост всех показателей аварийности, при этом зафиксирован более чем двукратный рост из числа погибших детей в авариях», – высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.