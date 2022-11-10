ЗАМАНА - Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем Табасаранского района

Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем Табасаранского района

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10 ноября, 2022. Четверг 08:25
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Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем Табасаранского района
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 9 ноября, провел рабочее совещание с лидером Табасаранского района Магомедом Курбановым.
Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем Табасаранского района

В рамках встречи они обсудили перспективы социально-экономического развития и пути решения проблемных вопросов муниципального образования.

Курбанов поднял вопросы строительства и ремонта дорог, поддержки сельскохозяйственной отрасли, а также аварийного состояния школ.

В качестве выхода из ситуации и решения долголетних проблем с социальными объектами, руководитель региона предложил включить их в различные федеральные и республиканские программы. В совещании также участвовал глава Минэнерго региона Ризван Мурадов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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