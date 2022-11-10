В рамках встречи они обсудили перспективы социально-экономического развития и пути решения проблемных вопросов муниципального образования.

Курбанов поднял вопросы строительства и ремонта дорог, поддержки сельскохозяйственной отрасли, а также аварийного состояния школ.

В качестве выхода из ситуации и решения долголетних проблем с социальными объектами, руководитель региона предложил включить их в различные федеральные и республиканские программы. В совещании также участвовал глава Минэнерго региона Ризван Мурадов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.