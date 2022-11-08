В Сулейман-Стальском районе вице-премьер побывал в общеобразовательной школе на 400 ученических мест в селе Ашага-Стал-Казмаляр и осмотрел водопровод в селе Касумкент.

Как рассказал лидер подрядной компании ООО «Дагсвязьинвест-1» Сердер Айдаев, который занимается строительством школы, сдача объекта должна состояться уже в начале декабря этого года.

Он заметил, что в Минстрой региона передано извещение об окончании строительства для получения заключения о соответствии и последующего разрешения на ввод в эксплуатацию, Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.