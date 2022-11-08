ЗАМАНА - До конца 2022 года в селе Касумкент начнет работать новый водопровод

До конца 2022 года в селе Касумкент начнет работать новый водопровод

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08 ноября, 2022. Вторник 13:49
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До конца 2022 года в селе Касумкент начнет работать новый водопровод
Заместитель главы кабмина РД Нариман Абдулмуталимов проконтролировал ход строительства социальных объектов в Сулейман-Стальском и Ахтынском районах.
До конца 2022 года в селе Касумкент начнет работать новый водопровод

В Сулейман-Стальском районе вице-премьер побывал в общеобразовательной школе на 400 ученических мест в селе Ашага-Стал-Казмаляр и осмотрел водопровод в селе Касумкент.

Как рассказал лидер подрядной компании ООО «Дагсвязьинвест-1» Сердер Айдаев, который занимается строительством школы, сдача объекта должна состояться уже в начале декабря этого года.

Он заметил, что в Минстрой региона передано извещение об окончании строительства для получения заключения о соответствии и последующего разрешения на ввод в эксплуатацию,  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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