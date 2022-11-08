ЗАМАНА - Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале

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08 ноября, 2022. Вторник 12:47
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Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале.

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале

В памятных мероприятиях участвуют прокурор республики Алексей Ежов, руководитель МВД по региону Абдурашид Магомедов, дети сотрудников МВД и военнослужащих, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, ветераны правоохранительных органов.

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