В памятных мероприятиях участвуют прокурор республики Алексей Ежов, руководитель МВД по региону Абдурашид Магомедов, дети сотрудников МВД и военнослужащих, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, ветераны правоохранительных органов.
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале
- Автор Дарья
- 08 ноября, 2022. Вторник 12:47
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале.
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