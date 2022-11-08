ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии

Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии

Автор
08 ноября, 2022. Вторник 08:24
|||
Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии

Вчера, 7 ноября, Президиум принял решение о созыве и обсудил повестку дня 16-й сессии Народного Собрания Дагестана 7-го созыва. Вел совещание Председатель НС РД Заур Аскендеров.

Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии

16-я сессия пройдет 15 ноября в 10 часов в Махачкале. В повестку дня сессии Президиум предварительно добавил 12 вопросов. В том числе в первом чтении планируется обсудить главный финансовый документ региона - проект закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top