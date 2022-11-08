Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии

16-я сессия пройдет 15 ноября в 10 часов в Махачкале. В повестку дня сессии Президиум предварительно добавил 12 вопросов. В том числе в первом чтении планируется обсудить главный финансовый документ региона - проект закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».