Одной из тем собрания стал вопрос развития цифровизации в республике.

Премьер озвучил, что нужно активнее внедрять в учебный процесс цифровые технологии, без которых затруднительно развитие современного общества.

«На данный момент они играют главнейшую роль в развитии бизнеса, формировании соответствующих информационных продуктов и сервисов, развитии отдельных отраслей народного хозяйства и обеспечении роста темпов развития экономики в целом», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.