ЗАМАНА - В Дагестане в электронном виде можно получить 89 госуслуг

В Дагестане в электронном виде можно получить 89 госуслуг

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07 ноября, 2022. Понедельник 14:10
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В Дагестане в электронном виде можно получить 89 госуслуг
Под руководством главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня, 7 ноября, прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций.
В Дагестане в электронном виде можно получить 89 госуслуг

Одной из тем собрания стал вопрос развития цифровизации в республике.

Премьер озвучил, что нужно активнее внедрять в учебный процесс цифровые технологии, без которых затруднительно развитие современного общества.

«На данный момент они играют главнейшую роль в развитии бизнеса, формировании соответствующих информационных продуктов и сервисов, развитии отдельных отраслей народного хозяйства и обеспечении роста темпов развития экономики в целом», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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